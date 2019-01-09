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09.01.2019, 14:30

Пентагон усилит танки "Абрамс" искусственным интеллектом

Пентагон усилит танки "Абрамс" искусственным интеллектом - Фото
Танк M1 Abrams (фото - EPA)

Армия США разрабатывает для танков и других боевых бронемашин новые сенсоры обнаружения вражеского огня

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Вооруженные силы США разрабатывают для танков M1 Abrams, бронетранспортеров Stryker или БМП Bradley сенсоры обнаружения вражеского огня на основе искусственного интеллекта. Об этом пишет The National Interest.

Система способна отслеживать и перехватывать снаряды даже малого калибра и быстро определить источник огня.

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Издание напоминает, что сухопутные войска США сейчас используют систему наведения CROWS. Она включает дисплеи, сенсоры наведения и контроля огня, позволяя армии США отвечать на атаку из безопасного места.

Ранее сегодня сообщалось, что польская компания WB Electronics и украинский Укроборонпром планируют совместную разработку систем ПВО средней дальности. С новой украино-польской системы ПВО можно будет запускать ракеты как с инфракрасной головкой самонаведения так и с активным и пассивным радиолокационным самонаведением.

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Теги: AI, M1 Abrams
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