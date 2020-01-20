Армию США предупредили о возможных атаках в Германии - Newsweek

Армия США (фото - depositphotos.com)

США получили разведданные о планируемом нападении на американских военнослужащих, которые находятся в ФРГ. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на отчет, предоставленный источником в разведке.

66-ая бригада военной разведки получила от третьей стороны информацию, что нападение может совершить неизвестный иорданский экстремист, который сейчас находится у одной из американских баз в ФРГ. Сообщается, что целью атаки могут стать базы в Графенворе или Дюльмене.

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Штаб армии США в Европе изучил информацию и пока не обнаружил неминуемой угрозы. Однако на военных базах усилили меры безопасности и привели личный состав в режим повышенной готовности.

На прошлой неделе на военной базе в Германии нашли тела двух мертвых американских солдат.

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