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Армию США предупредили о возможных атаках в Германии - Newsweek

Армию США предупредили о возможных атаках в Германии - Newsweek - Фото
Армия США (фото - depositphotos.com)
20.01.2020, 10:17

Сейчас в Германии находятся около 38 600 американских военных

США получили разведданные о планируемом нападении на американских военнослужащих, которые находятся в ФРГ. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на отчет, предоставленный источником в разведке.

66-ая бригада военной разведки получила от третьей стороны информацию, что нападение может совершить неизвестный иорданский экстремист, который сейчас находится у одной из американских баз в ФРГ. Сообщается, что целью атаки могут стать базы в Графенворе или Дюльмене.

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Штаб армии США в Европе изучил информацию и пока не обнаружил неминуемой угрозы. Однако на военных базах усилили меры безопасности и привели личный состав в режим повышенной готовности.

  • На прошлой неделе на военной базе в Германии нашли тела двух мертвых американских солдат.

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