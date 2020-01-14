Расстрел на военной базе в США. Власти признали атаку терактом

Уильям Барр (фото - EPA)

Власти США признали терактом декабрьскую атаку на военно-морскую базу во Флориде, в результате которой погибли четыре человека вместе со стрелком. Об этом на брифинге заявил генеральный прокурор Уильям Барр, передает NBC News.

"Это был террористический акт. Факты показывают, что стрелок находился под влиянием идеологии джихада", - сказал он.

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Боевик был опознан как Мохаммед Саид Альшамрани, член ВВС Саудовской Аравии, который проходил на базе Пенсаколы программу обучения.

По словам Барра, террорист придерживался антиамериканских и антиизраильских взглядов, о чем он писал в социальных сетях, в том числе всего за несколько часов до атаки.

6 декабря Альшамрани открыл огонь на военной базе во Флориде: убиты трое военнослужащих, еще восемь ранены. Стрелка ликвидировали через 15 минут после начала атаки.

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