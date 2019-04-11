Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
11.04.2019, 17:15

Ассанж нарушил условия залога - Reuters

Ассанж нарушил условия залога - Reuters - Фото
Джулиан Ассанж (фото - WikiLeaks)

Создатель проекта WikiLiaks признан виновным в том, что нарушил условия залога

Реклама
Реклама

Создатель проекта WikiLiaks Джулиан Ассанж признан виновным в том, что нарушил условия освобождения под залог. Об этом сообщает Reuters.

Сам Ассанж виновным себя не признает.

Реклама

Ранее сообщалось, что Ассанжа задержали по запросу Соединенных Штатов Америки, написала его адвокат Джен Роббинс в Twitter.

"Только что подтвердили, что Ассанжа задержали, не только за нарушение условий меры пресечения, но и по экстрадиционному запросу США", - сообщила она.

Сегодня, 11 апреля, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа арестовали в посольстве Эквадора, откуда он не выходил последние семь лет. Его дело будут слушать в суде Лондона. В США Ассанжу грозит до 35 лет тюрьмы либо смертная казнь за публикацию секретных документов, ему инкриминируют госизмену.

В декабре прошлого года президент Эквадора призывал австралийца покинуть посольство, поскольку Британия предоставила достаточные гарантии того, что основатель WikiLeaks не будет экстрадирован. Однако адвокат Ассанжа Бэрри Поллак заявил, что его подзащитный не собирается выходить из посольства Эквадора в Лондоне.

Отправить:
Распечатать:
Теги: wikileaks, Джулиан Ассанж
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 