Ассанжа арестовали по запросу США - адвокат

Джулиан Ассанж (фото - ЕРА)

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа задержали по запросу Соединенных Штатов Америки, написала его адвокат Джен Роббинс в Twitter.

"Только что подтвердили, что Ассанжа задержали, не только за нарушение условий меры пресечения, но и по экстрадиционному запросу США", - сообщила она.

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Сегодня, 11 апреля, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа арестовали в посольстве Эквадора, откуда он не выходил последние семь лет. Его дело будут слушать в суде Лондона. В США Ассанжу грозит до 35 лет тюрьмы либо смертная казнь за публикацию секретных документов, ему инкриминируют госизмену.

В декабре прошлого года президент Эквадора призывал австралийца покинуть посольство, поскольку Британия предоставила достаточные гарантии того, что основатель WikiLeaks не будет экстрадирован. Однако адвокат Ассанжа Бэрри Поллак заявил, что его подзащитный не собирается выходить из посольства Эквадора в Лондоне.