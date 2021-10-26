Астрономы нашли планету за пределами нашей Галактики. Она находится в Водовороте
26.10.2021, 14:06
Земля из космоса (фото - Twitter/Mike Hopkins)
Американские астрономы обнаружили признаки первой планеты за пределами нашей галактики. Они использовали рентгеновский телескоп Chandra X-Ray, сообщает BBC.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
На сегодня обнаружено около 5000 экзопланет (планеты, вращающиеся вокруг других звезд), но все они находятся в пределах нашей галактики Млечный Путь.
Обнаруженная планета может быть размером как Сатурн и находиться в галактике Водоворот (M 51). Расстояние до нее – примерно 28 млн световых лет.
- В октябре 2021-го астрономы опубликовали уникальный снимок одной из самых молодых планет.
Читайте также: Все на Марс! Жить, строить, воевать. Новая история LIGA.net и астронавтов NASA (на почте)
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев • Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев • Semantrum
Керівник служби охорониРазместить вакансию
Киев • Група Компаній ЛІГА
Последние новости
Комментарии