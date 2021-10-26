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Астрономы нашли планету за пределами нашей Галактики. Она находится в Водовороте

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2021, 14:06
Астрономы нашли планету за пределами нашей Галактики. Она находится в Водовороте - Фото
Земля из космоса (фото - Twitter/Mike Hopkins)

Американские астрономы обнаружили признаки первой планеты за пределами нашей галактики. Они использовали рентгеновский телескоп Chandra X-Ray, сообщает BBC.

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На сегодня обнаружено около 5000 экзопланет (планеты, вращающиеся вокруг других звезд), но все они находятся в пределах нашей галактики Млечный Путь.

Обнаруженная планета может быть размером как Сатурн и находиться в галактике Водоворот (M 51). Расстояние до нее – примерно 28 млн световых лет.

  • В октябре 2021-го астрономы опубликовали уникальный снимок одной из самых молодых планет.

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Владислава Михайленко
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nasa космос астрономия галактика млечный путь
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