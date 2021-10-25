UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Астрономы опубликовали уникальный снимок одной из самых молодых планет: фото

Цей матеріал також доступний українською
25.10.2021, 11:30
Астрономы опубликовали уникальный снимок одной из самых молодых планет: фото - Фото
Зеркало телескопа (Фото – обсерватория Кека)

Астрономы сфотографировали одну из самых молодых когда-либо обнаруженных планет. Она в несколько раз тяжелее Юпитера и разогрета как лава вулкана, сообщает обсерватория Кека, находящаяся на Гавайях.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Планета 2M0437b вращается вокруг молодой звезды в Облаке Тельца. Она в три-пять раз массивнее крупнейшей планеты Солнечной системы – Юпитера, и, по оценкам ученых, сформировалась примерно 2-5 млн лет назад. Для сравнения, возраст Земли оценивается примерно в 4,5 млрд лет.

Планета все еще остается очень горячей, ее поверхность нагрета до 1400-1500 кельвинов, астрономы сравнили ее с лавой, извергающейся из вулкана Килауэа на Гавайях.

Астрономы опубликовали уникальный снимок одной из самых молодых планет: фото

У планеты очень вытянутая орбита, она расположена в 100 раз дальше от своей звезды, чем Земля от Солнца.

"Анализируя свет от этой планеты, мы можем кое-что сказать о ее составе и, возможно, где и как он образовался в давно исчезнувшем диске из газа и пыли вокруг своей звезды", – заявил Эрик Гайдос, профессор кафедры наук о Земле Гавайского университета в Маноа и ведущий автор исследования об 2M0437b.

Планету можно наблюдать напрямую с помощью телескопа, отметил Гайдос.

Читайте также: 24 сентября 2182-го – потенциальный "конец света" из-за астероида. NASA говорит – вряд ли

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
экзопланета космос астрономия 2M0437b
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 