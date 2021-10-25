Астрономы опубликовали уникальный снимок одной из самых молодых планет: фото

Астрономы сфотографировали одну из самых молодых когда-либо обнаруженных планет. Она в несколько раз тяжелее Юпитера и разогрета как лава вулкана, сообщает обсерватория Кека, находящаяся на Гавайях.

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Планета 2M0437b вращается вокруг молодой звезды в Облаке Тельца. Она в три-пять раз массивнее крупнейшей планеты Солнечной системы – Юпитера, и, по оценкам ученых, сформировалась примерно 2-5 млн лет назад. Для сравнения, возраст Земли оценивается примерно в 4,5 млрд лет.

Планета все еще остается очень горячей, ее поверхность нагрета до 1400-1500 кельвинов, астрономы сравнили ее с лавой, извергающейся из вулкана Килауэа на Гавайях.

У планеты очень вытянутая орбита, она расположена в 100 раз дальше от своей звезды, чем Земля от Солнца.

"Анализируя свет от этой планеты, мы можем кое-что сказать о ее составе и, возможно, где и как он образовался в давно исчезнувшем диске из газа и пыли вокруг своей звезды", – заявил Эрик Гайдос, профессор кафедры наук о Земле Гавайского университета в Маноа и ведущий автор исследования об 2M0437b.

Планету можно наблюдать напрямую с помощью телескопа, отметил Гайдос.

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Денис Юдин

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