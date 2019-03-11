Астрономы подсчитали массу Млечного пути

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Астрономы с помощью данных, полученных телескопами "Хаббл" и Gaia, подсчитали массу нашей галактики - Млечного пути. Об этом пишет New Atlas.

Чтобы рассчитать массу галактики, исследователи наблюдали за шаровыми скоплениями, которые вращаются вокруг нее. Чем тяжелее галактика, тем выше скорость вращения этих объектов.

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Таким образом, Млечный путь - галактика с массой выше среднего. Массы этих скоплений могут представлять число в промежутке от 1 млрд до 30 трлн масс Солнца.

Ранее ученые пришли к выводу, что Млечный путь может весить от 500 млрд до 3 трлн солнечных масс.

8 марта в 09:31 утра по киевскому времени многоразовый корабль Crew Dragon компании SpaceX, который совершал первую тест-миссию, отстыковался от Международной космической станции. Спустя пять часов началось его сведение с орбиты, которое в 15:45 закончилось приводнением в Атлантическом океане неподалеку от восточного побережья американского штата Флорида.