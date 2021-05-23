Авария на канатной дороге в Италии. Девять погибших, спаслись двое детей: фото

Сегодня, 23 мая, на севере Италии произошла авария на канатной дороге. Погибли девять человек, двое детей получили серьезные травмы. Об этом сообщает ANSA.

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На канатной дороге Стреза-Моттароне, которая перевозит людей из курортного города Стреза в регионе Пьемонт к вершине горы возле озера Маджоре, оборвался канат.

Кабина с 11-ю пассажирами упала на лес. Девять человек погибли на месте. Двоих детей, пяти и девяти лет, в тяжелом состоянии на самолетах доставили в больницу Турина.

Авария произошла примерно в 300-х метрах от конца маршрута, который в целом длится около 20-ти минут.

Канатная дорога Стреза-Моттароне возобновила работу 24 апреля после локдауна в связи с коронавирусом.

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Наталия Медведева

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