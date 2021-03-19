UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Судно переломилось". Украинский моряк рассказал о катастрофе в Черном море

19.03.2021, 12:37
Моряк Юрий Севера (фото - UA Суспільне, Одеса)

Затонувшее в Черном море судно "Волго Балт 179" переломилось посреди ночи. Об этом рассказал Суспільному cпасенный украинский моряк, второй помощник капитана, Юрий Севера.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он сказал, что впервые ходил на этом судне, а катастрофа произошла среди ночи.

"Судно переломилось, я в тот момент находился в каюте, потому что после вахты решил отдохнуть. Потом услышал крики о том, что судно переломилось. Я подскочил и начал собираться на эвакуацию", – рассказал Севера.

В Одессу вернулись все 10 спасенных украинских моряков, пишет издание. Севера отметил, что их обследовали медики.

"Сейчас осложнений нет. Небольшие травмы, ушибы. Жить будем", – добавил моряк.  

Смотрите также: "Mayday! Судно переломлено!" Одесские СМИ показали момент крушения Arvin – видео 18+

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
черное море кораблекрушение волго балт 179 volgo balt 179 моряк судно сухогруз катастрофа
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 