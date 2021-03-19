"Судно переломилось". Украинский моряк рассказал о катастрофе в Черном море

Затонувшее в Черном море судно "Волго Балт 179" переломилось посреди ночи. Об этом рассказал Суспільному cпасенный украинский моряк, второй помощник капитана, Юрий Севера.

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Он сказал, что впервые ходил на этом судне, а катастрофа произошла среди ночи.

"Судно переломилось, я в тот момент находился в каюте, потому что после вахты решил отдохнуть. Потом услышал крики о том, что судно переломилось. Я подскочил и начал собираться на эвакуацию", – рассказал Севера.

В Одессу вернулись все 10 спасенных украинских моряков, пишет издание. Севера отметил, что их обследовали медики.

"Сейчас осложнений нет. Небольшие травмы, ушибы. Жить будем", – добавил моряк.

11 марта сухогруз под флагом Коморских островов сухогруз "Волго Балт 179" затонул во время шторма в Черном море неподалеку от Констанцы.

Экипаж состоял из 13 украинцев. Удалось спасти 10 из них, погибли капитан и электромеханик, пропал без вести старший помощник капитана. СМИ Румынии показали видео спасательной операции в Черном море.

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Марк Сировой

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