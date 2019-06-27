Аварийная посадка самолета в России: есть погибшие - видео

Фото: twitter.com/ilax202

обновлено

Двое пилотов погибли и семь человек получили ранения в результате аварийной посадки пассажирского самолета Ан-24 авиакомпании Ангара в аэропорту Нижнеангарска, Россия. Об этом сообщает Медуза.

По данным пресс-службы главы республики Бурятии, самолет, на борту которого находились 43 пассажира, вылетел утром 27 июня из Нижнеангарска в Улан-Удэ. Вскоре после взлета у лайнера отказал один из двигателей, и экипаж принял решение вернуться в аэропорт.

При посадке Ан-24 выехал за пределы взлетно-посадочной полосы на 100 метров и врезался в здание очистных сооружений, после чего загорелся.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС локализовали пожар.

Источник Интерфакса сообщает, что погибшие - командир и бортмеханик самолета.

Позже российское агентство ТАСС сообщило, что число пострадавших в результате аварийной посадки самолета Ан-24 в Бурятии выросло до 22 человек.

По факту аварийной посадки следственный комитет открыл уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов.

20 июня в Акмолинской области Казахстана упал самолет Ан-2, который занимался химической обработкой полей, погиб пилот.