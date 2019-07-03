Авиаудар по беженцам в Ливии: Совбез ООН собрался на консультации

Последствия авиаудара в Таджура (фото - EPA)

Сегодня, 3 июля, Совет безопасности ООН собрался для закрытых консультаций по поводу авиаудара по центру для содержания мигрантов в Ливии, в результате которого погибли десятки беженцев. Об этом сообщает Радио Свобода.

Генсек ООН Антонио Гутерреш потребовал независимого расследования нападения.

Ожидается, что представители агентства ООН по делам беженцев и департамента ООН по политическим вопросам проинформируют членов Совбеза о ситуации.

По данным ООН, 2 июля из-за авиаудара по лагерю для беженцев в местности Таджура погибли по меньшей мере 44 человека, более 130 получили тяжелые ранения. В центре находились около 600 беженцев и мигрантов, в частности женщин и детей.

В правительстве Ливии, признанном международным сообществом, заявляют, что ответственность лежит на главе так называемой Ливийской национальной армии (ЛНА), генерале Халифе Хафтаре.

В лагерях, подобных тому, который попал под авианалет, находятся тысячи беженцев. Эти учреждения находятся под контролем правительства Ливии. Правозащитники и представители ООН описывают обстановку в лагерях как "античеловеческую".