Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
03.07.2019, 07:49

По лагерю беженцев в Триполи нанесен мощный авиаудар

По лагерю беженцев в Триполи нанесен мощный авиаудар - Фото
Триполи, Ливия (фото - EPA)

В результате авианалета на лагерь беженцев в Триполи погибли не менее 40 человек

В результате авианалета на лагерь беженцев у границ столицы Ливии Триполи погибли не менее 40 человек, еще были 80 ранены. Эти данные в среду, 3 июля, сообщили ливийскихофициальных лиц, передает Deutsche Welle.

Попавший под удар лагерь беженцев находится в местности Таджура неподалеку от одной военной базы. В правительстве Ливии, признанным международным сообществом, заявляют, что ответственность лежит на главе так называемой Ливийской национальной армии (ЛНА), генерале Халифе Хафтаре.

Среди погибших преимущественно африканские мигранты, которые изначально направлялись в Европу.

В лагерях, подобных тому, который попал под авианалет, находятся тысячи беженцев. Эти учреждения находятся под контролем правительства Ливии. Правозащитники и представители ООН описывают обстановку в лагерях как "античеловеческую".

75-летний генерал Халифа Хафтар - бывший соратник Муамара Каддафи, пришедшего к власти после свержения монархии в 1969 году и убитого в 2011 году.  Однако с 90-х годов Хафтар стал одним из самых влиятельных противников Каддафи.

В ночь на 17 апреля при ракетном обстреле ливийской столицы Триполи по меньшей мере два человека погибли, восемь получили ранения и травмы.

 

 

Отправить:
Распечатать:
Теги: погибшие, авиаудар, ливия, триполи, Муамар Каддафи
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 