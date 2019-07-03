По лагерю беженцев в Триполи нанесен мощный авиаудар

Триполи, Ливия (фото - EPA)

В результате авианалета на лагерь беженцев у границ столицы Ливии Триполи погибли не менее 40 человек, еще были 80 ранены. Эти данные в среду, 3 июля, сообщили ливийскихофициальных лиц, передает Deutsche Welle.

Попавший под удар лагерь беженцев находится в местности Таджура неподалеку от одной военной базы. В правительстве Ливии, признанным международным сообществом, заявляют, что ответственность лежит на главе так называемой Ливийской национальной армии (ЛНА), генерале Халифе Хафтаре.

Среди погибших преимущественно африканские мигранты, которые изначально направлялись в Европу.

В лагерях, подобных тому, который попал под авианалет, находятся тысячи беженцев. Эти учреждения находятся под контролем правительства Ливии. Правозащитники и представители ООН описывают обстановку в лагерях как "античеловеческую".

75-летний генерал Халифа Хафтар - бывший соратник Муамара Каддафи, пришедшего к власти после свержения монархии в 1969 году и убитого в 2011 году. Однако с 90-х годов Хафтар стал одним из самых влиятельных противников Каддафи.

В ночь на 17 апреля при ракетном обстреле ливийской столицы Триполи по меньшей мере два человека погибли, восемь получили ранения и травмы.