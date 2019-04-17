Атака "друга Кремля" в Ливии: Триполи обстреляли ракетами - видео

В ночь на 17 апреля при ракетном обстреле ливийской столицы Триполи по меньшей мере два человека погибли, восемь получили ранения и травмы. Об этом со ссылкой на спасателей в городе пишет агентство Reuters.

Ближе к ночи местные СМИ сообщили о ракетных ударах по ливийской столице, в частности по южному району Абу-Селим.

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В этом районе в 2011 году проходили наиболее ожесточенные стычки во время Битвы за Триполи - эпизода гражданской войны между приверженцами на то время местного лидера Муаммара Каддафи и сторонниками Национального переходного совета.

В Ливии несколько лет действуют два правительства. Одно, в Триполи, признано международным сообществом - это Правительство национального согласия во главе с премьером Фаизом Сараджи. Второе, на востоке страны, - "временный Кабмин" Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани и тамошний парламент, которые опираются на Ливийскую национальную армию.

4 апреля 2019 года командующий ЛНА Халифа Хафтар, которого поддерживает Россия, начал штурм Триполи. США вывели своих военных из Ливии. За Хафтара - РФ, Египет и ОАЭ. Он в последние годы неоднократно посещал Москву, где беседовал с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и бизнесменом Евгенией Пригожиным, которого СМИ называют "поваром Путина" и де-факто владельцем ЧВК Вагнера.

Сейчас идут бои на восточных рубежах столицы. По состоянию на вчера медики ВОЗ заявляли о 176 погибших и почти 800 раненых.

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