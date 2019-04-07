США выводят своих военных из Ливии

Фото: EPA

Африканское командование ВС США решило временно перебазировать свой контингент из Ливии из-за ухудшения условий безопасности. Об этом говорится в заявлении командования, опубликованном на официальном сайте АФРИКОМ.

Сообщается, что страну покинет военный персонал, использовавшийся для охраны дипломатических миссий и помогавший властям в борьбе с терроризмом.

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Отмечается, что США продолжают внимательно следить за ситуацией и продолжат поддерживать народ и правительство Ливии. По словам командующего силами морской пехоты в Африке Томаса Вальдхаузера, положение в стране стало сложным и непредсказуемым.

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Командир Ливийской национальной армии Халиф Хафтар объявил о начале наступления на Триполи 4 апреля. Его армия взяла под контроль несколько населенных пунктов. 5 апреля он заявил, что продолжит наступление на Триполи.

Правительственным войскам Ливии под руководством премьер-министра Фаиза Сараджа удалось освободить аэропорт столицы. В то же время на прилегающих к аэропорту территориях в районе Каср Бен-Гашир продолжаются столкновения.