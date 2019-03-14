Австралиец спасся смартфоном от летящей в него стрелы: фото

Фото: New South Wales police

В Австралии лучник выстрелил в человека, который сфотографировал его на мобильный телефон. Последнему удалось избежать попадания стрелы благодаря смартфону. Об этом сообщает CNN.

Инцидент произошел в поселке Нимбин вблизи Брисбена, в штате Новый Южный Уэльс.

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13 марта 43-летний местный житель заметил вблизи своего дома человека, вооруженного луком и стрелами. Лучником оказался его знакомый и хозяин дома начал его фотографировать.

В этот момент лучник выстрелил. Спас австралийца смартфон - стрела пробила корпус и немного задела подбородок человека, оставив небольшую царапину.

Полиция арестовала лучника и предъявила ему обвинения в вооруженном нападении, повлекшем за собой телесные повреждения. Впоследствии его освободили под залог, судебное заседание по этому делу назначено на 15 апреля.

Фото: New South Wales police

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