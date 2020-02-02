Австралия: десятки мертвых коал обнаружены в вырубленном лесу

Фото: EPA

Десятки мертвых либо раненых коал обнаружены на участке вырубленного леса в австралийском штате Виктория. Об этом пишет ВВС Украина.

Коалы живут на эвкалиптах и питаются их листьями. Все эвкалипты на данном участке были вырублены в декабре. Люди, которые занимались лесозаготовкой, оставили животным лишь несколько изолированных деревьев. Некоторые коалы умерли от голода, другие могли стать жертвами бульдозеров.

Группа защиты животных Animals Australia направила своих сотрудников на место происшествия, чтобы спасти как можно больше животных. В организации заявили, что очевидны нарушения законодательства, в частности закона о предотвращении жестокого обращения с животными.

В организации отмечают, что по закону компании, владеющие насаждениями, должны использовать специальные устройства для идентификации коал на деревьях перед тем, как начать вырубку, чтобы животных можно было безопасно вывезти и переселить. Существует также юридическая ответственность за обеспечение благосостояния коал после завершения лесозаготовки.

Пока неизвестно, какая компания осуществляла лесозаготовку. Фирма-подрядчик утверждает о соблюдении всех стандартов при вырубке. Австралийская ассоциация лесной продукции пообещала расследовать инцидент и утверждает, что часть деревьев срубили уже после работы на участке компании-подрядчика.

Около 80 коал удалось спасти, однако 25 пришлось усыпить.

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