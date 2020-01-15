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15.01.2020, 18:37

В Австралии открыли госпиталь для спасения коал: фото

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В Австралии открыли госпиталь для спасения коал: фотоВ Австралии открыли госпиталь для спасения коал: фотоВ Австралии открыли госпиталь для спасения коал: фотоВ Австралии открыли госпиталь для спасения коал: фотоВ Австралии открыли госпиталь для спасения коал: фотоВ Австралии открыли госпиталь для спасения коал: фотоВ Австралии открыли госпиталь для спасения коал: фотоВ Австралии открыли госпиталь для спасения коал: фото
В Австралии открыли госпиталь для спасения коал: фотоВ Австралии открыли госпиталь для спасения коал: фотоВ Австралии открыли госпиталь для спасения коал: фотоВ Австралии открыли госпиталь для спасения коал: фотоВ Австралии открыли госпиталь для спасения коал: фотоВ Австралии открыли госпиталь для спасения коал: фотоВ Австралии открыли госпиталь для спасения коал: фотоВ Австралии открыли госпиталь для спасения коал: фото
В Австралии открыли госпиталь для спасения коал: фотоВ Австралии открыли госпиталь для спасения коал: фотоВ Австралии открыли госпиталь для спасения коал: фотоВ Австралии открыли госпиталь для спасения коал: фотоВ Австралии открыли госпиталь для спасения коал: фотоВ Австралии открыли госпиталь для спасения коал: фотоВ Австралии открыли госпиталь для спасения коал: фотоВ Австралии открыли госпиталь для спасения коал: фото

Пострадавших так много, что у ветеринаров нет времени давать им имена – животным просто присваивают определенный номер

В Австралии местные жители несут десятки пострадавших в результате лесных пожаров коал в импровизированный госпиталь в парке дикой природы Kangaroo Island. Об этом сообщает AFP.

Пострадавших так много, что у ветеринаров нет времени давать им имена – животным просто присваивают определенный номер.

Например, коалу № 64 привезли с ожогами всех четырех лап. По словам доктора, ее лечение проходит успешно.

Но не всем спасенным коалам так повезло - многие найдены в таком состоянии, что их нужно подвергать эвтаназии.

Стивен Селвуд, руководитель группы ветеринарной помощи Южной Австралии, говорит, что до начала лесных пожаров в этом году на острове находились около 46 000 коал. По оценкам Селвуда, сейчас осталось всего 9 000 особей. Он назвал эту цифру "довольно разрушительной".

Министр окружающей среды Австралии Сусан Лей заявил, что популяция коалы в стране подверглась "необычайному удару" в результате лесных пожаров. По его словам, эти животные впервые могут быть перечислены к "находящимся под угрозой исчезновения".

Kangaroo Island - единственное место в Австралии, где население полностью лишено хламидиоза - инфекции, смертельной для коал.

Смотрите видео, как местные жители спасают коал от огня.

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Теги: пожар, животные, Австралия, коала
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