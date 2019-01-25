Австрийке, призвавшей Путина ввести войска, дали 14 лет тюрьмы

Моника Унгер (скриншот с видео)

В Австрии суд признал виновной в государственной измене лидера подпольной радикальной организации Staatenbund Osterreich (Конфедерация Австрия) Монику Унгер. Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Суд приговорил Унгер к 14 годам заключения.

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Судья заявил, что приговор должен сигнализировать, что преступления против государства будут наказываться со всей строгостью.

Всего по делу проходили 14 человек. Заместитель Унгер, бывший полицейский, получил 10 лет тюрьмы, остальные - от 9 месяцев до 3 лет.

Члены Staatenbund Osterreich отрицают существование государства и его законы, а также планировали свергнуть власть, чтобы установить в стране хунту.

Унгер призывала российского лидера Владимира Путина ввести войска. Это должно было, по ее замыслу, помочь ей прийти к власти.

Ранее Унгер входила в ультраправую Австрийскую партию свободы. Ее с еще 26 соратниками задержали весной 2017 года.