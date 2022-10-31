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Австрийские русофилы готовят конференцию, чтобы "с булочками и напитками" обсудить войну

Цей матеріал також доступний українською
31.10.2022, 20:34
Австрийские русофилы готовят конференцию, чтобы
Фото: EPA

Бывший лидер пропутинской Австрийской партии свободы (FPÖ) Хайнц-Кристиан Штрахе занимается организацией "украинской конференции". Мероприятие должно состояться в Вене 12 декабря, сообщила местная газета Standard.

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На нем планируют "с булочками, напитками и уютной атмосферой" говорить о том, является ли российско-украинская война "прокси-войной России и Америки за счет Украины и Европы" и можно ли говорить об агрессии со стороны России.

Судя по списку участников, это будет ультраправое и русофильское мероприятие. На него приглашены представители правых партий из Австрии (FPÖ), Бельгии ("Фламандский интерес"), Германии ("Альтернатива для Германии").

Модератором станет сам Штрахе.

Бывший посол Украины в Австрии Александр Щерба назвал приглашенных "путинферштеерами".

Он также получил приглашение, но не собирается участвовать в конференции.

"Вы хотите коснуться своими руками темы Украины? Помойте сначала эти руки", – говорится в письме Щербы к Штрахе, которое он опубликовал в Facebook.

Экс-посол считает, что Штрахе должен извиниться за пророссийскую политику FPÖ, прежде чем организовывать подобные конференции.

"В свое время российская пропаганда имела привычку приглашать по одному украинцу на каждое свое ток-шоу. Он помогал создавать впечатление "сбалансированности". Мы в Украине в большинстве своем не уважали этих "экспертов", называли их мальчиками для избиения. Роль такого "мальчика" мне глубоко отвратительна, господин Штрахе. Так что желаю Вам насладиться уютной атмосферой 12 декабря в компании единомышленников. Украинки и украинцы на этой "конференции по Украине" Вам точно не нужны", – добавил Щерба.

Андрій Водяний
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Александр Щерба война австрия Хайнц-Кристиан Штрахе
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