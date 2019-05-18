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18.05.2019, 13:55

Вице-канцлер Австрии Штрахе подал в отставку

Вице-канцлер Австрии Штрахе подал в отставку - Фото
Хайнц-Кристиан Штрахе (фото - EPA)

Вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за компрометирующего видео

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Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе подал в отставку. Об этом посол Украины в Австрии Александр Щерба сообщил в Twitter.

Посол сообщил также, ссылаясь на заявление Штрахе, что теперь уже бывший вице-канцлер больше не является лидером Партии Свободы и больше не будет работать в правительстве страны.

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На посту в правительстве его должен заменить Норберт Хофер, который ранее возглавлял Министерство инфраструктуры.

Ранее журналисты немецких изданий Sueddeutsche Zeitung и Spiegel опубликовали секретные видеозаписи встречи Штрахе с некой состоятельной россиянкой на Ибице в 2017 году. На записях присутствует Штрахе, его соратник, а ныне глава FPOe в парламенте Иоганн Гуденус, его жена, неизвестный мужчина, а также женщина, которая разговаривает на русском и английском. Ее представили австрийским политиками как Алену Макарову, племянницу олигарха из окружения президента России Владимира Путина.

Макарова якобы хотела инвестировать несколько сотен миллионов евро неизвестного происхождения в Австрию, но на самом деле оказалась "приманкой" - подставным лицом.

Женщина и ее компаньон на видео обещали выкупить 50% влиятельной венской газеты Kronen-Zeitung с целью вести в ней линию FPOe. В обмен они рассчитывали на "понимание" партии.

Штрахе со своей стороны сделал несколько сомнительных предложений, например, пообещал, что ряд строительных госзаказов по завышенным ценам достанется российским фирмам в ущерб австрийской строительной компании Strabag.

После этого австрийские депутаты начали требовать отставки Штрахе, а канцлер Себастьян Курц исключил любые возможности дальнейшего сотрудничества с ним.

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Теги: Хайнц-Кристиан Штрахе, австрия
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