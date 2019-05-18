SD: Вице-канцлер Австрии сговаривался с россиянами перед выборами

Хайнц-Кристиан Штрахе (фото - EPA)

Действующий вице-канцлер Австрии, лидер ультраправой Австрийской партии свободы (FPOe) Хайнц-Кристиан Штрахе искал поддержки со стороны России на выборах. К такому выводу пришли журналисты немецких изданий Sueddeutsche Zeitung и Spiegel.

Они опубликовали секретные видеозаписи встречи Штрахе с некой состоятельной россиянкой на Ибице в 2017 году. На записях присутствует Штрахе, его соратник, а ныне глава FPOe в парламенте Иоганн Гуденус, его жена, неизвестный мужчина, а также женщина, которая разговаривает на русском и английском. Ее представили австрийским политиками как Алену Макарову, племянницу олигарха из окружения президента России Владимира Путина.

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Макарова якобы хотела инвестировать несколько сотен миллионов евро неизвестного происхождения в Австрию, но на самом деле оказалась "приманкой" - подставным лицом.

Женщина и ее компаньон на видео обещали выкупить 50% влиятельной венской газеты Kronen-Zeitung с целью вести в ней линию FPOe. В обмен они рассчитывали на "понимание" партии.

Штрахе со своей стороны сделал несколько сомнительных предложений, например, пообещал, что ряд строительных госзаказов по завышенным ценам достанется российским фирмам в ущерб австрийской строительной компании Strabag.

Конкретно участники встречи ни о чем не договорились, но решили поддерживать связь.

Этот скандал может серьезно пошатнуть позиции австрийского правительств, особенно на фоне грядущих выборов в Европарламент, отмечают журналисты.