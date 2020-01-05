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Авто въехало в толпу туристов в Италии: шесть погибших

Авто въехало в толпу туристов в Италии: шесть погибших - Фото
Фото: Twitter/LFV Südtirol
05.01.2020, 09:36

11 человек получили ранения

Автомобиль въехал в толпу туристов в Лутаго (Южный Тироль, Италия), шесть человек погибли и 11 получили ранения. Об этом сообщает DW.

Инцидент произошел рано утром 5  января, все жертвы - граждане ФРГ. По сведениям итальянской телерадиокомпании Rai, машина въехала в группу из 17 человек. 11 из них получили ранения и доставлены в больницы региона Южный Тироль и австрийского города Инсбрук. Водитель машины в ДТП не пострадал.

По данным правоохранительных органов, не все члены группы были знакомы друг с другом, и не у всех были с собой документы, что затрудняет идентификацию погибших. На место происшествия были вызваны около 160 сотрудников экстренных служб. Причины случившегося устанавливаются, хотя полиция склоняется к версии несчастного случая.

  • В ночь на 10 августа 2017 года на реке Десна возле села Воропаев в Вышгородском районе произошел несчастный случай. Автомобиль раздавил палатку с туристами, погиб мужчина.

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италия гибель туристов
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