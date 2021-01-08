Аятолла Хаменеи запретил ввозить в Иран американские и британские вакцины от COVID-19

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи запретил правительству ввозить вакцины против COVID-19 из США и Великобритании, назвав западные державы "ненадежными". Об этом сообщает Reuters.

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Выступая в прямом эфире по телевидению, аятолла заявил, что США и Великобритания якобы стремятся распространить инфекцию на другие страны.

Хаменеи сказал, что Иран может получить вакцины "из других надежных мест". Он не сообщил подробностей, но известно, что Китай и Россия являются союзниками Ирана.

В конце прошлого месяца Иран начал испытания на людях своего первого кандидата на вакцину от COVID-19.

В Иране за время пандемии коронавирусом заразились 1 млн 274 тыс человек. 56 000 человек умерли. За последние сутки в Иране были инфицированы 6 251 человек.

В августе 2020 года появилась информация ,что Иран занижает число случаев коронавируса.

Вадим Ребрина

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