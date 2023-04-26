"Бавовна" нашла Россию и на Кипре. Горит здание русского центра науки и культуры: видео

В столице Кипра Никосии горит здание Российского центра науки и культуры. Об этом сообщает Cyprus Mail.

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Пожарная служба сообщила, что пытается определить, в каком месте начался пожар. Полиция оцепила территорию. Правоохранители выясняют, есть ли люди в здании.

Российские пропагандистские СМИ со ссылкой на руководительницу центра Алину Радченко пишут, что якобы в здание бросили коктейли Молотова.

"Произошло два сильных хлопка, горят стена и крыша. Люди эвакуированы. Полиция оцепила здание, на месте работают пожарные. По данным очевидцев, в здание были брошены коктейли Молотова", – сказала она.

22 апреля в Люберцах Московской области вспыхнул масштабный пожар. Там загорелся цех по утилизации пластика и резины.

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Вадим Ребрина

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