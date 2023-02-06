Бавовна в России. Местные власти говорят, что над Калугой взорвался беспилотник – видео
06.02.2023, 11:52
Скриншот с видео
Сегодня утром в лесу под российской Калугой взорвался беспилотник. Об этом в Telegram сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
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"Сегодня ночью жители окраин Калуги слышали хлопок", – написал он.
По словам губернатора, БПЛА взорвался над лесом недалеко от города на высоте 50 м.
"Какого-либо ущерба гражданским и социальным объектам нет", – утверждает Шапша.
Российские пропагандистские СМИ со ссылкой на Telegram-каналы сообщают, что взорвавшийся над Калугой беспилотник — это советский Ту-141 "Стриж".
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