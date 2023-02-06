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Бавовна в России. Местные власти говорят, что над Калугой взорвался беспилотник – видео

Цей матеріал також доступний українською
06.02.2023, 11:52
Бавовна в России. Местные власти говорят, что над Калугой взорвался беспилотник – видео - Фото
Скриншот с видео

Сегодня утром в лесу под российской Калугой взорвался беспилотник. Об этом в Telegram сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

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"Сегодня ночью жители окраин Калуги слышали хлопок", – написал он.

По словам губернатора, БПЛА взорвался над лесом недалеко от города на высоте 50 м.

"Какого-либо ущерба гражданским и социальным объектам нет", – утверждает Шапша.

Российские пропагандистские СМИ со ссылкой на Telegram-каналы сообщают, что взорвавшийся над Калугой беспилотник — это советский Ту-141 "Стриж".

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Вадим Ребрина
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БПЛА калуга бавовна
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