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Байден и Столтенберг будут на саммите стран восточного фланга НАТО: обсудят и Украину

10.05.2021, 13:30
Байден и Столтенберг будут на саммите стран восточного фланга НАТО: обсудят и Украину - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

Сегодня президент США Джо Байден и генсек НАТО Йенс Столтенберг примут участие в саммите Бухарестской девятки (B-9), на котором страны восточного фланга Альянса обсудят вопросы безопасности, в частности ситуацию Черном море и вокруг Украины. Об этом заявил глава Бюро нацбезопасности Польши Павел Солох, передает Dziennik.pl

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"Президент Польши Анджей Дуда и президент Румынии Клаус Йоханнис направили приглашение, как генсеку НАТО, так и президенту США. Оба подтвердили свое участие", – заявил Солох.

По его словам, саммит будет посвящен вопросам безопасности, и впишется в переговоры в рамках инициативы Триморья: "Эти оба формата, помимо формирования позиций стран востока Европы в рамках ЕС и НАТО, будут также помогать строить трансатлантические контакты".

Также Солох заявил, что в совместном заявлении после саммита будет упоминание о безопасности в Черном море и ситуации в Украине.

Бухарестская девятка образовалась в 2015 году, в ее состав входят Польша, Румыния, Литва, Латвия, Эстония, Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария.

  • 6 мая, глава Офиса президента Андрей Ермак после встречи президента Владимира Зеленского с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Киеве заявил, что Соединенные Штаты поддерживают вступление Украины в НАТО, в частности — предоставление ей Плана действий по членству в альянсе.
  • 7 мая в Офисе президента заявили, что пока не получили подтверждения участия президента Владимира Зеленского в саммите НАТО в Брюсселе 14 июня.

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Владислав Сердюк
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йенс столтенберг джо байден бухарестский саммит
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