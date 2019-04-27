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27.04.2019, 18:05

Байден опережает Трампа в рейтинге кандидатов в президенты США

Байден опережает Трампа в рейтинге кандидатов в президенты США - Фото
Джо Байден (фото - EPA) Фото: EPA

43% заявили, что выберут Байдена, а 37% процентов заявили, что отдадут предпочтение Трампу

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Согласно первому опросу, бывший вице-президент США Джо Байден на шесть пунктов опережает президента Дональд Трампа в рейтинге кандидатов в президенты. Таковы результаты опроса Hill-HarrisX, проведенного 25-26 апреля, пишет The Hill.

43% заявили, что выберут Байдена, а 37% процентов заявили, что отдадут предпочтение Трампу.

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15% респондентов заявили, что они не уверены в своем выборе, и 5% заявили, что будут голосовать за другого кандидата.

Байден постоянно конкурировал с Трампом в опросах общественного мнения в течение нескольких месяцев, прежде чем официально объявил о своем намерении стать кандидатом от Демократической партии, пишет издание.

В опросе Трампу оказали самую сильную поддержку избиратели старшего возраста. Байден более популярен среди избирателей 35-49 лет.

Недавно Трамп прокомментировал решение Байдена участвовать в президентских выборах в США в 2020 году частвовать в президентских выборах в США в 2020 году. "Добро пожаловать в гонку, сонный Джо. Я надеюсь, у тебя есть разум, в чем есть давние сомнения, чтобы провести успешную кампанию в первичных выборах", - написал Трамп в Twitter.

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Теги: дональд трамп, рейтинг, выборы, джо байден
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