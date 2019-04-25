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25.04.2019, 18:26

Трамп надеется, что у Байдена "есть ум, чтобы провести кампанию"

Трамп надеется, что у Байдена "есть ум, чтобы провести кампанию" - Фото
Дональд Трамп (фото - EPA) Фото: EPA

Американский президент "поприветствовал" бывшего вице-президента в избирательной гонке

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Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение экс-вице-президента Джо Байдена участвовать в президентских выборах в США в 2020 году. Об этом он написал в своем Twitter.

"Добро пожаловать в гонку, сонный Джо. Я надеюсь, у тебя есть разум, в чем есть давние сомнения, чтобы провести успешную кампанию в первичных выборах", - написал Трамп.

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Как сообщалось ранее сегодня, Байден сообщил о своем участии в президентских выборах. Американские СМИ отмечают, что это ознаменовало начало президентских праймериз демократов в начале 2020 года, к которым сейчас готовятся уже более 20 кандидатов.

Политика, с учетом его высокого авторитета в США, называют лидером гонки. 

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года.

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Теги: США, дональд трамп, выборы, джо байден
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