Трамп надеется, что у Байдена "есть ум, чтобы провести кампанию"

Дональд Трамп (фото - EPA) Фото: EPA

Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение экс-вице-президента Джо Байдена участвовать в президентских выборах в США в 2020 году. Об этом он написал в своем Twitter.

"Добро пожаловать в гонку, сонный Джо. Я надеюсь, у тебя есть разум, в чем есть давние сомнения, чтобы провести успешную кампанию в первичных выборах", - написал Трамп.

Реклама

Как сообщалось ранее сегодня, Байден сообщил о своем участии в президентских выборах. Американские СМИ отмечают, что это ознаменовало начало президентских праймериз демократов в начале 2020 года, к которым сейчас готовятся уже более 20 кандидатов.

Политика, с учетом его высокого авторитета в США, называют лидером гонки.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года.