Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
24.04.2019, 06:33

Байден объявит об участии в выборах президента США

Байден объявит об участии в выборах президента США - Фото
Джозеф Байден (фото - LIGA.net)

Свою предвыборную кампанию экс-вице-президент США намерен построить на том, что он сможет объединить нацию

Реклама
Реклама

Бывший 76-летний вице-президент США Джозеф Байден 25 апреля планирует объявить, что будет участвовать в президентских выборах 2020 года. Об этом сообщает AP со ссылкой на источник.

На 29 апреля у Байдена запланирована встреча с избирателями в Питтсбурге.

Реклама

По данным издания, объявление Байдена о своем решении ознаменует начало президентских праймериз демократов в начале 2020 года, к которым сейчас готовятся уже более 20 кандидатов.

Байдена с учетом его высокого авторитета в политике США называют лидером гонки.

Свою предвыборную кампанию он намерен построить на том, что он сможет объединить нацию и победить действующего президента США Дональда Трампа.

20 марта 2019 года Байден в узком кругу заявил о намерении баллотироваться в президенты США в 2020 году.

Отправить:
Распечатать:
Теги: выборы, джо байден, США
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 