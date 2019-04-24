Байден объявит об участии в выборах президента США

Джозеф Байден (фото - LIGA.net)

Бывший 76-летний вице-президент США Джозеф Байден 25 апреля планирует объявить, что будет участвовать в президентских выборах 2020 года. Об этом сообщает AP со ссылкой на источник.

На 29 апреля у Байдена запланирована встреча с избирателями в Питтсбурге.

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По данным издания, объявление Байдена о своем решении ознаменует начало президентских праймериз демократов в начале 2020 года, к которым сейчас готовятся уже более 20 кандидатов.

Байдена с учетом его высокого авторитета в политике США называют лидером гонки.

Свою предвыборную кампанию он намерен построить на том, что он сможет объединить нацию и победить действующего президента США Дональда Трампа.

20 марта 2019 года Байден в узком кругу заявил о намерении баллотироваться в президенты США в 2020 году.