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20.03.2019, 06:55

Байден намерен баллотироваться в президенты США

Байден намерен баллотироваться в президенты США - Фото
Джо Байден (фото - EPA)

Бывший вице-президент США сообщил своим сторонникам, что будет участвовать в выборах президента в следующем году

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Бывший вице-президент США Джозеф Байден в узком кругу сообщил о намерении баллотироваться в президенты США в 2020 году. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По имеющимся данным, Байден также попросил собравшихся помочь ему со сбором пожертвований на предвыборную кампанию, потому что времени, чтобы собрать несколько миллионов долларов, не так уж много осталось. Пока что кандидат не может сделать это при помощи интернета, чем активно занимаются другие демократы.

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Ранее уже ходили слухи о планах Байдена участвовать в выборах.

Впервые Джо Байден баллотировался в президенты в 1988 году. Тогда его обвинили в плагиате, что свело предвыборную кампанию на нет. В 2008 году он снова выдвинулся, но уступил Бараку Обаме, который и пригласил на пост вице-президента. 

Опрос, проведенный Reuters и Ipsos в ноябре прошлого года, показал, что Байден победил бы нынешнего президента США Дональда Трампа, если бы выборы состоялись тогда.

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Теги: выборы, джо байден
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