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Байден определился с кандидатурой на должность генпрокурора США

06.01.2021, 21:21
Байден определился с кандидатурой на должность генпрокурора США - Фото
Джо Байден и Меррик Гарланд (фото - EPA)

Избранный президент США Джо Байден намерен назначить на должность генпрокурора судью федерального апелляционного суда Меррика Гарленда, который когда-то был кандидатом президента Барака Обамы в Верховный суд. Об этом сообщает Reuters.

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Гарленд работает судьей в Апелляционном суде США в округе Колумбия. Обама номинировал его в Верховный суд, когда Байден был вице-президентом, но контролируемый республиканцами Сенат отказался проводить слушания по этому назначению.

Гарланд, который работает в федеральной апелляционной коллегии с 1997 года, не новичок в Министерстве юстиции. До того, как стать судьей, он работал федеральным прокурором, где помог добиться осуждения по делу о взрыве в Оклахома-Сити в апреле 1995 года. Он также был в команде, которая помогла добиться осуждения бывшего мэра округа Колумбия Мэрион Барри за хранение кокаина.

С 1994 года Гарланд работал первым заместителем помощника генерального прокурора при заместителе генерального прокурора Джейми Горелике.

15 декабря генпрокурор и министр юстиции США Уильям Барр подал в отставку. Обязанности генпрокурора США сейчас исполняет его заместитель Джефф Розен.

Вадим Ребрина
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