Генпрокурор США Уильям Барр подал в отставку

Генеральный прокурор и министр юстиции США Уильям Барр подал в отставку. Об этом сообщил в Twitter президент США Дональд Трамп.

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Трамп опубликовал заявление Барра, в котором тот сообщает, что покинет свой пост 23 декабря.

"Билл уволится перед Рождеством, чтобы провести праздники с семьей", – написал Трамп.

По его словам, они провели "очень хорошую встречу" в Белом доме, а Барр проделал выдающуюся работу.

Обязанности генпрокурора США будет исполнять его заместитель Джефф Розен.

Заявление Трампа появилось вскоре после того, как стало известно о победе избранного президента США Джо Байдена в коллегии выборщиков.

14 февраля 2019 года Барр был утвержден Сенатом на должности генпрокурора США.

В мае 2020 года около 2000 бывших сотрудников Минюста США подписали письмо с требованием об отставке Барра, после того, как им было закрыто уголовное производство против бывшего советника Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна.

1 декабря Барр заявил, что Минюст не обнаружил доказательств фальсификаций на президентских выборах 2020 года.

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Денис Юдин

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