Байден отменил введенные Трампом иммиграционные ограничения

Президент США Джо Байден отменил временный запрет Дональда Трампа на выдачу ряда иммиграционных виз. Об этом сообщает Голос Америки.

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Как отмечается, речь идет о визах для членов семей граждан США и победителей лотереи Green card.

Байден отметил, что такие ограничения навредили интересам США, поскольку замораживание выдачи грин-карт помешало многим семьям воссоединиться с родственниками в США.

Сообщается, что ограничения для рабочих виз остаются, но срок действия этого запрета истекает в конце марта.

В январе 2020 года Трамп заморозил выдачу нескольких категорий миграционных и неиммиграционных виз.

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Наталия Медведева

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