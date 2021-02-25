Байден отменил введенные Трампом иммиграционные ограничения
25.02.2021, 19:58
Джо Байден (Фото: Andrew Harnik/EPA)
Президент США Джо Байден отменил временный запрет Дональда Трампа на выдачу ряда иммиграционных виз. Об этом сообщает Голос Америки.
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Как отмечается, речь идет о визах для членов семей граждан США и победителей лотереи Green card.
Байден отметил, что такие ограничения навредили интересам США, поскольку замораживание выдачи грин-карт помешало многим семьям воссоединиться с родственниками в США.
Сообщается, что ограничения для рабочих виз остаются, но срок действия этого запрета истекает в конце марта.
- В январе 2020 года Трамп заморозил выдачу нескольких категорий миграционных и неиммиграционных виз.
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