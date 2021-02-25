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Байден отменил введенные Трампом иммиграционные ограничения

25.02.2021, 19:58
Байден отменил введенные Трампом иммиграционные ограничения - Фото
Джо Байден (Фото: Andrew Harnik/EPA)

Президент США Джо Байден отменил временный запрет Дональда Трампа на выдачу ряда иммиграционных виз. Об этом сообщает Голос Америки.

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Как отмечается, речь идет о визах для членов семей граждан США и победителей лотереи Green card.

Байден отметил, что такие ограничения навредили интересам США, поскольку замораживание выдачи грин-карт помешало многим семьям воссоединиться с родственниками в США.

Сообщается, что ограничения для рабочих виз остаются, но срок действия этого запрета истекает в конце марта.

  • В январе 2020 года Трамп заморозил выдачу нескольких категорий миграционных и неиммиграционных виз.

Читайте также: Вопреки решению Трампа. Байден вернул США в Парижское соглашение по климату

Наталия Медведева
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дональд трамп джо байден эмиграция грин-карта
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