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Вопреки решению Трампа. Байден вернул США в Парижское соглашение по климату

19.02.2021, 13:23
Вопреки решению Трампа. Байден вернул США в Парижское соглашение по климату - Фото
Джо Байден в Овальном кабинете(фото - Doug Mills_EPA)

США официально вернулись в Парижское климатическое соглашение через 30 дней после того, как президент Джо Байден подписал соответствующий указ. Об этом сообщает Associated Press.

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Мировые лидеры приветствовали возвращение США и надеются, что Америка докажет серьезность своих намерений, в частности, объявит о цели по сокращению выброса парниковых газов к 2030 году.

Байден отменил указ своего предшественника Дональда Трампа о выходе из Парижского соглашения в первый же день пребывания в должности. Администрация Трампа объявила о выходе из соглашения в 2019 году, решение вступило в силу в ноябре 2020 года, через день после выборов президента, которые Трамп проиграл.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил вчера, 18 февраля, что официальное возвращение США "само по себе очень важно", как и заявление Байдена о готовности Америки вернуться к оказанию помощи в вопросах климата более бедным странам.

Лидер республиканцев в комиссии Сената по энергетике Джон Барассо раскритиковал Байдена, заявив, что возврат к Парижскому соглашению повысит затраты американцев на энергию и не решит проблем изменения климата.

Цель Парижского соглашения – поддерживать потепление климата ниже 2 градусов по Цельсию с доиндустриальных времен. С тех пор температура уже повысилась на 1,2 градуса, сообщает AP.

Денис Юдин
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