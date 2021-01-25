Байден отменил запрет Трампа на службу трансгендеров в армии США

Президент США Джо Байден отменил запрет на службу трансгендерных людей в вооруженных силах США, который ранее ввел его предшественник Дональд Трамп. Об этом сообщает Reuters.

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"Президент Байден считает, что гендерная идентичность не должна быть препятствием для прохождения военной службы, и что сила Америки заключается в ее разнообразии", – заявили в Белом доме.

Когда Трамп в 2017 году объявил о запрете, он аргументировал это тем, что военным необходимо сосредоточиться на "решающей и полной победе", не обременяясь "огромными медицинскими расходами и перебоями" из-за наличия трансгендерного персонала.

В отчете аналитического центра по правам ЛГБТ Palm Center за ноябрь 2020 года, написанном в соавторстве с бывшим главным военным хирургом, говорится, что запрет на службу трансгендеров повредил военной готовности страны.

Хотя защитники прав ЛГБТ приветствуют решение Байдена, по их словам, тот факт, что любой президент может решать, могут ли трансгендеры служить в армии, проблематичен. Они убеждены, что любой годный к службе американец должен иметь право это делать.

Во время слушаний по утверждению кандидатуры на пост главы Пентагона генерал Ллойд Остин заявил, что поддерживает отмену запрета.

По данным Министерства обороны, около 1,3 миллиона человек служат в армии США. Официальных данных о количестве трансгендеров нет, но по данным Rand Corp, исследовательского института политики США, в 2016 году около 2450 действующих военнослужащих были трансгендерами.

В 2016 году президент-демократ Барак Обама разрешил трансгендерам открыто служить и получать медицинскую помощь для гендерного перехода.

В 2017 году Трамп заморозил набор трансгендеров в армию, сохранив при этом обслуживающий персонал.

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Вадим Ребрина

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