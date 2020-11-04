В США впервые избрали сенатором открытого трансгендера

Сара МакБрайд победила на выборах в Уилмингтоне, Дэлавер. В этом же городе сегодня выступал Джо Байден – кандидат от демократов в президенты США

Американская активистка и член Демократической партии Сара МакБрайд стала первым в истории США трансгендером, которого избрали сенатором. Впервые трансгендер займет столь высокий пост в Соединенных Штатах, передает The New York Times.

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Отмечается, что МакБрайд победила на выборах в Уилмингтоне, штат Дэлавер. К слову, в этом же городе сегодня выступал перед сторонниками кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден.

МакБрайд поблагодарила за поддержку и выразила надежду, что ее победа поможет молодым людям, которым сложно вписаться в стандарты этого мира.

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"Я надеюсь, что в этом послании отчаянно нуждается молодой человек, который перед сном заглянул в Интернет и увидел этот результат. Для этого это значит, что перемены возможны, и все может стать лучше", – сказала она.

Эннис Паркер, президент L.G.B.T.Q. Victory Fund, заявила, что победа МакБрайд является "убедительным свидетельством растущего влияния трансгендерных лидеров в нашей (американской, – ред.) политике".

3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы: президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов, а также в местные органы власти.

Под данным на 09:00, кандидат от демократов Байден побеждает действующего президента США Трампа, но разрыв быстро сокращается.

LIGA.net ведет хронику выборов.

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Марк Сировой

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