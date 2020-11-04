Выборы в США: судьба большинства в Сенате пока не определена – данные NYT
Республиканцы и демократы получают по 47 мест в Сенате, судьба шести мандатов определяется
Демократическая партия США лидирует на выборах в Палату представителей и борется за большинство в Сенате. Об этом сообщает New York Times.
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На данный момент демократы и республиканцы получают по 47 мест в Сенате, судьба шести мандатов пока неизвестна, но в пяти из шести незавершенных подсчетах лидируют республиканцы. Для контроля над верхней палатой Конгресса необходим 51 голос, ранее большинство было у республиканцев.
На выборах в Палату представителей лидируют демократы – они получают 187 мандатов, республиканцы – 177. Результаты по 71 месту еще не определены, для контроля над палатой необходимо 218 мандатов. Ранее большинство в нижней палате Конгресса было у демократов.
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- На данный момент, по оценке AP, на выборах президента Байден получает 236 голосов выборщиков, Трамп – 213.
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