За последние два с небольшим часа ситуация значительно изменилась: действующий президент США сильно сократил отставание от демократа-лидера подсчета

дополнено

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден по состоянию на 09:00 по Киеву побеждает на выборах нового хозяина Белого Дома оппонента от республиканцев – действующего главу государства Дональда Трампа, но разрыв быстро сокращается и перспективы последнего выглядят предпочтительнее. Такие данные публикует агентство Assotiated Press.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сейчас у Байдена – 225 выборщиков и 65 827 592 голоса избирателей (49,8%), у Трампа – 213 выборщиков и 64 140 510 голосов (48,6%). Чтобы победить на выборах, кандидату в президенты нужно собрать 270 выборщиков в свою пользу.

СПРАВКА. В США сложная процедура определения победителя президентской гонки. Из-за непрямой избирательной системы можно выиграть, набрав меньше голосов, чем конкурент. Фактически, президента выбирает коллегия выборщиков, а не напрямую граждане США. За каждым штатом закреплена квота выборщиков: она равна числу членов от штата в Конгрессе. Из-за этого на шансы победить больше всего влияют определенные штаты – за их симпатии разворачивается наиболее ожесточенная борьба. Больше всего выборщиков в Калифорнии (55 из 538). Подробно об американских выборах . В США сложная процедура определения победителя президентской гонки. Из-за непрямой избирательной системы можно выиграть, набрав меньше голосов, чем конкурент. Фактически, президента выбирает коллегия выборщиков, а не напрямую граждане США. За каждым штатом закреплена квота выборщиков: она равна числу членов от штата в Конгрессе. Из-за этого на шансы победить больше всего влияют определенные штаты – за их симпатии разворачивается наиболее ожесточенная борьба. Больше всего выборщиков в Калифорнии (55 из 538). Подробно об американских выборах читайте здесь.

Оба победили в штатах, где их победа и так была ожидаемой.

Байдена традиционно для демократов поддержали западные штаты (Калифорния, Вашингтон, Орегон), Трампа – не менее традиционная вотчина республиканцев на юге (Луизиана, Арканзас, Миссисипи, Теннесси, Миссури, Кентукки и Флорида), а также Огайо.

Текущие данные по "колеблющимся" и другим штатам:

– Пенсильвания (56,4% – Трамп, 42,4% – Байден, 64% посчитано, 20 выборщиков);

– Джорджия (50,7% – Трамп, 48,1% – Байден, 93% посчитано, 16 выборщиков);

– Мичиган (53,7% – Трамп, 44,7% – Байден, 66% посчитано, 16 выборщиков);

– Северная Каролина (50,1% – Трамп, 48,7% – Байден, 94% посчитано, 15 выборщиков);

– Аризона (46,3% – Трамп, 52,4% – Байден, 77% посчитано, 11 выборщиков);

– Висконсин (51,2% – Трамп, 47,3% – Байден, 88% посчитано, 10 выборщиков);

– Невада (47,6% – Трамп, 50,3% – Байден, 67% посчитано, 6 выборщиков);

– Мэн (44% – Трамп, 53,2% – Байден, 84% посчитано, 4 выборщика);

– Аляска (60% – Трамп, 36,2% – Байден, 28% посчитано, 3 выборщика).

Пока нет результатов с Гавайев (4 выборщика).

3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы: президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов, а также в местные органы власти.

LIGA.net ведет хронику выборов.

Читайте также: Украина и 5 президентов США: что они сделали для нас, а мы для них. И зачем нам Байден?

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.