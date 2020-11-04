Выборы президента США. Первые заявления Джозефа Байдена и Дональда Трампа – видео

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден вышел сегодня ночью по времени восточного побережья страны к своим избирателям, заявил, что находится "на пути к победе", однако признал быть терпеливым по ходу подсчета голосов вчерашних выборов. Его выступление транслировали в Twitter.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Пока не подсчитаны все голоса, все бюллетени, ничего не закончено. Мы знали, что все не будет быстро. Но мы себя хорошо чувствуем сейчас. Верьте, ребята. Мы победим!" – сказал он на парковке рядом с конференц-центром в Уилмингтоне, штат Делавэр.

В свою очередь Дональд Трамп заявил в сети, что вскоре сделает заявление и обвинил демократов, что те "пытаются украсть выборы". "БОЛЬШАЯ победа!" – написал президент США в Twitter, однако социальная платформа скрыла запись, обозначив ее контент как дезинформацию.

Новость дополняется...

3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы: президента, конгрессменов и губернаторов штатов.

LIGA.net ведет хронику выборов.

Читайте также: Украина и 5 президентов США: что они сделали для нас, а мы для них. И зачем нам Байден?