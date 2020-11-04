Выборы президента США. Первые заявления Джозефа Байдена и Дональда Трампа – видео

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Кандидат-демократ выразил уверенность в победе, тогда как действующий президент заявил, что оппоненты "пытаются украсть" уже якобы добытую им победу

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден вышел сегодня ночью по времени восточного побережья страны к своим избирателям, заявил, что находится "на пути к победе", однако признал быть терпеливым по ходу подсчета голосов вчерашних выборов. Его выступление транслировали в Twitter.

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"Пока не подсчитаны все голоса, все бюллетени, ничего не закончено. Мы знали, что все не будет быстро. Но мы себя хорошо чувствуем сейчас. Верьте, ребята. Мы победим!" – сказал он на парковке рядом с конференц-центром в Уилмингтоне, штат Делавэр.

В свою очередь Дональд Трамп заявил в сети, что вскоре сделает заявление и обвинил демократов, что те "пытаются украсть выборы". "БОЛЬШАЯ победа!" – написал президент США в Twitter, однако социальная платформа скрыла запись, обозначив ее контент как дезинформацию.

Новость дополняется...

  • 3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы: президента, конгрессменов и губернаторов штатов.
  • LIGA.net ведет хронику выборов.

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Теги: выборы, выборы президента сша, джозеф байден, Джональд Трамп
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