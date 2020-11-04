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Трамп заявил о победе на выборах. И собрался идти в Верховный суд

04.11.2020, 10:48
Трамп заявил о победе на выборах. И собрался идти в Верховный суд - Фото
Дональд Трамп на встрече со сторонниками (Фото – Rick D'Elia, EPA)

Трамп отметил рекордную явку, перечислил штаты, где выигрывает, и предложил сторонникам готовиться праздновать

Президент США Дональд Трамп сегодня, 4 ноября, заявил на брифинге о победе на выборах. На данный момент миллионы голосов еще не подсчитаны.

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"Откровенно говоря, мы победили на этих выборах", – заявил Трамп. Он отметил рекордную явку, заявил о победе в Техасе, Огайо, Джорджии и Северной Каролине и предложил готовиться к большому празднику.

В то же время Трамп заявил о "великом обмане американской нации" и готовности идти в Верховный суд, чтобы защищать результаты выборов.

  • 3 ноября в США прошли выборы президента.
  • На данный момент, по оценке AP, Байден получает 236 голосов выборщиков, Трамп – 213.
  • LIGA.net ведет хронику голосования.

Денис Юдин
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