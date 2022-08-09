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Байден утвердил ратификацию Соединенными Штатами вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2022, 23:57
Байден утвердил ратификацию Соединенными Штатами вступления Швеции и Финляндии в НАТО - Фото
Джо Байден (фото: EPA)

Президент США Джо Байден объявил о решении Соединенных Штатов ратифицировать заявку Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, отметив, что их членство в Альянсе сделает его "сильнее, чем когда-либо". Об этом сообщает CNN.

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"Швеция и Финляндия имеют сильные демократические институты, сильные вооруженные силы и сильную и прозрачную экономику. Они будут соответствовать всем требованиям НАТО – мы в этом уверены – и сделают… наш альянс сильнее", – сказал Байден.

Он отметил, что Соединенные Штаты "привержены трансатлантическому партнерству", особенно перед лицом вторжения российского диктатора Владимира Путина в Украину.

"В момент, когда путинская Россия разрушила мир и безопасность в Европе, когда автократы бросают вызов самим основам правового порядка, сила Трансатлантического альянса и приверженность Америки НАТО важнее, чем когда-либо", – сказал Байден.

Когда началось вторжение, "Путин думал, что сможет разрушить это" и "ослабить нашу решимость", отметил президент США. "Когда Финляндия и Швеция доведут число союзников до 32, мы станем сильнее, чем когда-либо", – сказал Байден.

  • В июне 30 союзников НАТО подписали для Финляндии и Швеции протоколы о присоединении, теперь нужно, чтобы все члены альянса ратифицировали это решение. Ратификация может занять до года, она уже одобрена несколькими странами, включая Канаду, Германию и Италию.
  • 3 августа Сенат США одобрил вступление Финляндии и Швеции в НАТО.
Вадим Ребрина
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нато Финляндия швеция джо байден
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