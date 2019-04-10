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10.04.2019, 15:00

Беларусь и Россия проведут совместные военные учения

Беларусь и Россия проведут совместные военные учения - Фото
Фото: mil.by

Активная фаза учений запланирована на 16-18 апреля

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16-18 апреля на полигоне Брестский пройдут плановые российско-белорусские батальонные тактические учения с боевой стрельбой. Об этом сообщает пресс-служба минобороны Беларуси.

В учениях будет задействован десантно-штурмовой батальон 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады и парашютно-десантный батальон 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, усиленный парашютно-десантной ротой российских ВДВ.

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9 апреля прибыла парашютно-десантная рота 106-й воздушно-десантной дивизии ВДВ Вооруженных Сил РФ.

"Замыслом учений под руководством заместителя командующего силами специальных операций Вооруженных Сил предусмотрена отработка действий подразделений, в том числе совместных, по ведению контрдиверсионных действий и взятие под контроль условного района ответственности, поиску и уничтожению условных диверсионных разведывательных групп противника и незаконных вооруженных формирований", - отметили в пресс-службе.

21 марта Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщил, что в Кремле рассматривают сценарий сохранения президента Владимира Путина на посту путем объединения РФ и Беларуси.

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Теги: Россия, беларусь, совместные учения
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