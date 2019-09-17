Беларусь и США возобновляют обмен послами

Фото: president.gov.by

Заместитель государственного секретаря Дэвид Хейл заявил, что США и Беларусь возобновляют обмен послами. Об этом он сказал во время встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

"Я хотел бы передать привет от госсекретаря, который попросил меня приехать, чтобы присутствовать на важном историческом моменте наших двусторонних отношений. После нашей встречи мы сделаем объявление, что будем обмениваться послами по истечении такого количества лет без послов», — сказал Хэйл.

Он отметил, что США это делают не с целью соревнования с какой-то другой страной, а лишь в целях реализации потенциала двусторонних отношений.

С 2008 года, когда США ввели санкции против Беларуси за нарушения прав человека, Соединенные Штаты в Минске представлял временный поверенный. Сначала был установлен лимит в пять дипломатов, но постепенно он был расширен до 10.

30 августа в Минске Лукашенко встретился с уже бывшим советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном.