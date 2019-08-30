Лукашенко встретился с Болтоном: говорили об Украине

Лукашенко и Болтон (Фото - скриншот из видео - Белта - YouTube))

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном и обсудил ситуацию в Украине. Об этом сообщает БЕЛТА.

По словам Макея, Лукашенко изложил точку зрения на ситуацию в Украине и предложения Беларуси относительно урегулирования конфликта.

"Когда спорят, надо ли Соединенным Штатам присоединяться к этому формату по урегулированию конфликта или не надо, главное - разрешить конфликт. Если участие США и других стран позволит ускорить этот процесс, то кто тогда против? Я думаю, что все согласятся с этим", - заявил Макей.

Глава МИД заявил, что президент Беларуси упомянул, что его страна "делала и будет делать все возможное для преодоления этого конфликта": "Была упомянута и работа трехсторонней контактной группы ОБСЕ, упоминали и проведение встречи в нормандском формате несколько лет назад".

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