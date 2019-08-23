Лукашенко о разговоре с Зеленским: Просили какой-то поддержки

Александр Лукашенко (фото - ЕРА)

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что президент Владимир Зеленский просил поддержки во время телефонного разговора, который состоялся 31 июля. Об этом сообщает БЕЛТА.

По словам Лукашенко, у Беларуси сейчас неплохие отношения с Украиной. "Мы разговаривали с президентом (Владимиром Зеленским - ред.). Они просили какой-то поддержки. Как мы, оказываем - не оказываем?" - поинтересовался Лукашенко у премьер-министра РБ Сергея Румаса.

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Президент Беларуси также говорил и о прошедшей в пятницу встрече с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе, на которой был поднят вопрос определенных проблем с логистикой в двусторонней торговле транзитом через Украину.

"Наверное, он вам об этом скажет. У нас что-то там с логистикой через Украину - поставки наших товаров в Закавказье. Не очень ладится. Пусть по мелочам, но это, наверное, наши недоработки. Потому что вряд ли Украина будет препятствовать торговле. Им ведь тоже выгодно, это транзитная страна для нас в этом отношении", - отметил Лукашенко.