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Лукашенко о разговоре с Зеленским: Просили какой-то поддержки

Лукашенко о разговоре с Зеленским: Просили какой-то поддержки - Фото
Александр Лукашенко (фото - ЕРА)
23.08.2019, 13:16

Президент Беларуси поинтересовался у премьер-министр РБ Сергей Румаса, оказывается ли ими поддержка Украине

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что президент Владимир Зеленский просил поддержки во время телефонного разговора, который состоялся 31 июля. Об этом сообщает БЕЛТА

По словам Лукашенко, у Беларуси сейчас неплохие отношения с Украиной. "Мы разговаривали с президентом (Владимиром Зеленским - ред.). Они просили какой-то поддержки. Как мы, оказываем - не оказываем?" - поинтересовался Лукашенко у премьер-министра РБ Сергея Румаса.

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Президент Беларуси также говорил и о прошедшей в пятницу встрече с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе, на которой был поднят вопрос определенных проблем с логистикой в двусторонней торговле транзитом через Украину.

"Наверное, он вам об этом скажет. У нас что-то там с логистикой через Украину - поставки наших товаров в Закавказье. Не очень ладится. Пусть по мелочам, но это, наверное, наши недоработки. Потому что вряд ли Украина будет препятствовать торговле. Им ведь тоже выгодно, это транзитная страна для нас в этом отношении", - отметил Лукашенко.

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Владимир Зеленский александр лукашенко
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