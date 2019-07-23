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Лукашенко: ЕС несет полную ответственность за события в Украине

Лукашенко: ЕС несет полную ответственность за события в Украине - Фото
Фото: president.gov.by
23.07.2019, 12:40

Президент Беларуси попросил представителей Евросоюза помочь Украине, поскольку он лично "сопереживает украинскому народу"

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с главой представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин, обсудив среди прочих тем и Украину. Об этом сообщает сайт президента Беларуси.

"У нас есть с вами общая проблема, можно сказать, беда - Украина. Я очень хорошо знаю украинский народ и все то, что сегодня происходит в Украине, этот народ того не заслужил", - заявил он.

Лукашенко попросил ЕС "оказать всяческое содействие стабилизации ситуации в Украине" в связи с тем, что ранее Евросоюз дал ей "много обнадеживающих сигналов". 

Белорусский лидер уточнил, что необходимость помогать Киеву возникает из территориального положения Беларуси, Украины и ЕС: "Дело в том, что эта проблема наша с вами - мы, украинцы и вы живем в одном регионе".

Он добавил, что из-за того, что ранее ЕС предложил Украине идти на сближение с Европой, сегодня Брюссель "несет полную ответственность за события, происходящие в Украине". 

"Украина пошла и ориентируется на Европу, наверное, сейчас больше, чем на Россию, Беларусь, ЕАЭС. Европейский Союз сказал А, должен сказать Б, если говорить откровенно. Надо помочь украинскому народу", - подытожил Лукашенко.

Ранее стало известно, что Лукашенко посетит Житомир.

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беларусь александр лукашенко евросоюз
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