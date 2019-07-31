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Лукашенко поговорил с Зеленским: что обсуждали

Лукашенко поговорил с Зеленским: что обсуждали - Фото
Александр Лукашенко (фото - ЕРА)
31.07.2019, 13:51

Президенты двух стран провели телефонный разговор сегодня, 31 июля

Сегодня состоялся телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.

Лукашенко поздравил Зеленского с успешным проведением политических кампаний, пожелав успехов в формировании органов власти.

"Зеленский еще раз подтвердил приглашение, направленное ранее в адрес главы белорусского государства, посетить Украину в рамках II Форума регионов Беларуси и Украины, который состоится в октябре этого года в Житомире", - уточнили  в пресс-службе.

В белорусском ведомстве добавили, что Зеленский рассказал президенту Беларуси о ситуации в Донбассе и поблагодарил его за организацию эффективной переговорной площадки и ту роль, которую "играет Беларусь в деле урегулирования конфликта".

Лукашенко заверил, что Минск продолжит и в дальнейшем будет прилагать все усилия для урегулирования ситуации в Украине.

"Отдельным комплексом во время разговора были обсуждены вопросы экономического взаимодействия и торговли, в частности развитие сотрудничества в сфере промышленности, сельского хозяйства", - добавили в пресс-службе.

Лукашенко пригласил Зеленского посетить Беларусь.

На официальном сайте президента Украины пока нет информации о состоявшемся телефонном разговоре.

31 июля Украина представит на заседании трехсторонней контактной группы в Минске план восстановления моста в единственном пункте пропуска в Луганской области, Станице Луганской.

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Владимир Зеленский Донбасс торговля телефонный разговор Лукашенко Александр
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