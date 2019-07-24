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Украина план восстановления моста в Станице представит в Минске

Украина план восстановления моста в Станице представит в Минске - Фото
Фото: facebook.com/darka.olifer
24.07.2019, 07:47

Продолжаются подготовительные работы по восстановлению моста в Станице Луганской

План восстановления моста в единственном пункте пропуска в Луганской области, Станице, Украина представит на заседании трехсторонней контактной группы в Минске 31 июля. Об этом у себя в Facebook сообщила пресс-секретарь главы украинской делегации в ТКГ, второго президента Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Она уточнила, что вчера вопрос восстановления моста обсуждали при участии вице-премьер-министра Геннадия Зубко, Кучмы, центральных и местных представителей власти.

"Профильные учреждения и ведомства получили поручение подготовить комплекс конкретных предложений, чтобы украинская сторона проинформировала о них во время заседания ТКГ в Минске 31 июля", - отметила Олифер.

По ее словам, предлагается, чтобы на время проведения ремонтных работ было открыто КПВВ Золотое.

"Ежедневно этот мост пересекают более 10 000 человек. Я собственными глазами видел, в каких ужасных условиях они это делают. Эту проблему надо решить как можно быстрее - это поручение президента Владимира Зеленского", - сказал Кучма.

30 июня специальный представитель действующего главы ОБСЕ в Украине и в трехсторонний контактной группе Мартин Сайдик выразил надежду, что после завершения процесса отвода сил в районе Станицы Луганской начнется ремонт пешеходного моста через реку Северский Донец.

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