Беларусь не будет требовать хранения персональных данных в стране

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В Беларуси депутаты нижней палаты белорусского парламента в четверг, 13 июня, одобрили в первом чтении проект закона "О персональных данных". Об этом сообщает Deutsche Welle.

Его принятие вызвано необходимостью соответствия местного законодательства европейскому Общему регламенту по защите данных- что является условием работы компаний на рынке Европы.

"Согласно законопроекту в Беларуси - в отличие от России - не нужно будет обязательно хранить на территории страны персональные данные ее граждан", - сообщил эксперт в сфере защиты персональных данных из инициативы Human Constanta Алексей Козлюк.

Это значит, что в РБ не возникнет оснований для блокировки иностранных соцсетей и сервисов, как это произошло в России с Linkedin и, как сейчас обсуждается, с Facebook. Обе соцсети отказались хранить персональные данных своих российских пользователей на серверах, расположенных в РФ.

Директор Национального центра законодательства и правовых исследований Беларуси, заверил, что "трансграничная передача данных - это то, ради чего в принципе и принимается этот закон".

19 февраля 2019 года Facebook приостановил работу трех популярных видеостраниц, таргетированных на миллениалов, после того как обнаружил, что страницы были поддержаны российским правительством.